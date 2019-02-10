В Самарской области могут оштрафовать двух кандидатов на пост губернатора за нарушение порядка расходования денег
Виталий Кирсанов и Виктор Русин финансировали свои кампании средствами, которые не перечислены в избирательные фонды
Протоколы передали для рассмотрения в мировые судыФото: Архив "КП"
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Избирательная комиссия Самарской области требует оштрафовать двух кандидатов на пост главы региона. Там уже составили протоколы об административном правонарушении в отношении Виталия Кирсанова и Виктора Русина. Кандидатов обвиняют в том, что они нарушили порядок расходования денег на свои кампании.
- Протоколы составили за нарушение порядка расходования средств избирательных фондов кандидатов, а именно: использование при финансировании своих кампаний денежных средств, не перечисленных в избирательные фонды, - рассказали в избиркоме.
Протоколы передали для рассмотрения в мировые суды.
ИСТОЧНИК KP.RU