Тольяттинец Даниил Иванов лидирует в личном чемпионате мира по мотогонкам на льду
В Шадринске проходит чемпионат мира по мотогонкам на льду 2019. В решающем заезде субботы, 9 февраля, победил капитан «Мега-Лады» тольяттинец Даниил Иванов.
- 9-кратный чемпион мира из Тольятти мастерски отразил натиск соотечественников и второй раз подряд поднялся на высшую ступень наградного подиума на этапе ЛЧМ-2019, - говорится в сообщении «Мега-Лады».
Вторым к финишу пришел действующий чемпион мира Дмитрий Колтаков, третьим – Динар Валеев. Другой гонщик «Мега-Лады» дебютант чемпионата мира Никита Толокнов не смог финишировать из-за падения.
После трех финальных этапов личного чемпионата мира в турнирной таблице лидирует Даниил Иванов. У него 55 очков. Следом расположились Дмитрий Колтаков (50 очков), Динар Валеев (49 очков), Дмитрий Хомицевич (48 очков) и Никита Толокнов (36 очков).
ИСТОЧНИК KP.RU