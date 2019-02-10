2019-02-10T18:04:56+03:00
Спорт

Тольяттинец Даниил Иванов лидирует в личном чемпионате мира по мотогонкам на льду

Первенство планеты проходит в Шадринске
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: СК "Мега-Лада"Фото: СК "Мега-Лада"
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В Шадринске проходит чемпионат мира по мотогонкам на льду 2019. В решающем заезде субботы, 9 февраля, победил капитан «Мега-Лады» тольяттинец Даниил Иванов.

- 9-кратный чемпион мира из Тольятти мастерски отразил натиск соотечественников и второй раз подряд поднялся на высшую ступень наградного подиума на этапе ЛЧМ-2019, - говорится в сообщении «Мега-Лады».

Вторым к финишу пришел действующий чемпион мира Дмитрий Колтаков, третьим – Динар Валеев. Другой гонщик «Мега-Лады» дебютант чемпионата мира Никита Толокнов не смог финишировать из-за падения.

После трех финальных этапов личного чемпионата мира в турнирной таблице лидирует Даниил Иванов. У него 55 очков. Следом расположились Дмитрий Колтаков (50 очков), Динар Валеев (49 очков), Дмитрий Хомицевич (48 очков) и Никита Толокнов (36 очков).

ИСТОЧНИК KP.RU

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