2019-02-10T19:00:17+03:00
Происшествия

В Самарской области в ДТП пострадал 5-месячный малыш

В Сызранском районе столкнулись «Приора» и «Солярис»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
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В Сызранском районе Самарской области утром в пятницу, 8 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали пятимесячный ребенок и женщина. На дороге М-5 столкнулись «Лада Приора» и «Хенде Солярис». За рулем иномарки был 34-летний мужчина, с ним в салоне и был пятимесячный малыш.

Как пишет КТВ-Луч, «Солярис» ехала из Сызрани в Тольятти. В пути со второстепенной дороги на трассу вылетела «Приора», за рулем которой был 26-летний мужчина. От удара иномарка вылетела в кювет.

На месте ДТП работали медики скорой помощи и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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