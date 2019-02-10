2019-02-10T20:07:05+03:00
Общество

Сквер на Авроры/Гагарина и Ерик парк в Волгаре: появился список мест Самары, которые благоустроят в 2019 году

Городские власти выложили шорт-лист рейтингового голосования
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В шорт-листе 20 местВ шорт-листе 20 местФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре определились с 20 местами, которые будут участвовать в голосовании на определение первоочередного порядка благоустройства в 2019 году. Его опубликовали в городской мэрии. В шорт-лист вошли, например, парк «Воронежские озера», Ерик парк в Волгаре, сквер на Хлебной площади, бульвар Металлургов и т.д.

- С 26 января по 6 февраля каждый житель города мог принять участие в заявочной кампании по формированию перечня парков, бульваров и скверов, планируемых к благоустройству в текущем году. Следующий этап – создание дизайн-проектов общественных пространств, вошедших в шорт-лист, а также их обсуждения в ходе публичных дискуссий, - рассказали в администрации Самары.

Финал запланирован на март. Он пройдет в форме рейтингового голосования. Весь список выглядит так:

- Бульвар Металлургов

- Сквер по проспекту Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко

- Сквер в районе дома 6 по ул. Часовой/ул.Ерошевского

- Ерик Парк (ЖК «Волгарь»)

- Сквер по ул. Овчарова

- Сквер на пересечении ул. Авроры и ул. Гагарина (около д.68 по ул. Гагарина)

- Сквер Речников (ул. Флотская)

- Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной

- Сквер Первых Космонавтов (в районе д.13 по ул. Гагарина)

- Крымская площадь

- Сквер памяти погибшим войнам-односельчанам

- Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)

- Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13

- Парк «Воронежские озера»

- Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера

- Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

- Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса

Тореза, Аэродромной

- Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной

- Сквер на Хлебной площади

- Территория в районе дома №111А по ул. Транзитной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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