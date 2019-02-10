Сквер на Авроры/Гагарина и Ерик парк в Волгаре: появился список мест Самары, которые благоустроят в 2019 году
В Самаре определились с 20 местами, которые будут участвовать в голосовании на определение первоочередного порядка благоустройства в 2019 году. Его опубликовали в городской мэрии. В шорт-лист вошли, например, парк «Воронежские озера», Ерик парк в Волгаре, сквер на Хлебной площади, бульвар Металлургов и т.д.
- С 26 января по 6 февраля каждый житель города мог принять участие в заявочной кампании по формированию перечня парков, бульваров и скверов, планируемых к благоустройству в текущем году. Следующий этап – создание дизайн-проектов общественных пространств, вошедших в шорт-лист, а также их обсуждения в ходе публичных дискуссий, - рассказали в администрации Самары.
Финал запланирован на март. Он пройдет в форме рейтингового голосования. Весь список выглядит так:
- Бульвар Металлургов
- Сквер по проспекту Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко
- Сквер в районе дома 6 по ул. Часовой/ул.Ерошевского
- Ерик Парк (ЖК «Волгарь»)
- Сквер по ул. Овчарова
- Сквер на пересечении ул. Авроры и ул. Гагарина (около д.68 по ул. Гагарина)
- Сквер Речников (ул. Флотская)
- Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной
- Сквер Первых Космонавтов (в районе д.13 по ул. Гагарина)
- Крымская площадь
- Сквер памяти погибшим войнам-односельчанам
- Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)
- Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13
- Парк «Воронежские озера»
- Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера
- Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
- Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса
Тореза, Аэродромной
- Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной
- Сквер на Хлебной площади
- Территория в районе дома №111А по ул. Транзитной.
ИСТОЧНИК KP.RU