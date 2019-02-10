2019-02-10T20:44:08+03:00
Общество

В Самаре пассажиры толкали троллейбус, который запутался штангами в проводах

Справиться с ситуацией удалось за 20 минут
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Штанги троллейбуса запутались в проводах из-за того, что вылетел токоприемникШтанги троллейбуса запутались в проводах из-за того, что вылетел токоприемникФото: скриншот с видео
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Свидетелями необычной картины стали автомобилисты и пешеходы днем в воскресенье, 10 февраля, на проспекте Кирова в районе пересечения с Московским шоссе. Там несколько пассажиров выталкивали троллейбус, а женщина-водитель пыталась освободить штанги машины от проводов. Видео ДТП опубликовал самарский активист Алексей Морозов.

Оказалось, что штанги троллейбуса запутались в проводах из-за того, что вылетел токоприемник. Справились со всем за 20 минут.

- С 11:47 до 12:06 запутался в к/с на Ипподроме со стороны Барбошиной поляны (вылетел токоприемник), - кратко прокомментировали ситуацию в ТТУ Самары.

В Самаре пассажиры толкают троллейбус. @Aleksey_smr @seledkin87 С 11:47 до 12:06 запутался в к/с на Ипподроме со стороны Барб пол (вылетел токоприемник).

ИСТОЧНИК KP.RU

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