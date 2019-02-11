2019-02-11T08:45:57+03:00
Происшествия

Житель Самары позвал случайного прохожего выпить к себе домой и убил

Мужчина сам вызвал полицию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцу грозит от 6 до 15 лет лишения свободыСамарцу грозит от 6 до 15 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в полицию Самары поступило сообщение о том, что на территории одного из частных домов на улице Рейсовой произошло убийство. Там хозяин жилища забил до смерти своего случайного знакомого.

- Ранее не судимый безработный 44-летний мужчина познакомился на улице с прохожим и позвал его к себе в гости для распития спиртных напитков. В ходе застолья, которое проходило в гараже, между собутыльниками завязался конфликт. Хозяин дома несколько раз ударил гостя, после чего тот скончался, - рассказал начальник ОИОС ГУ МВД по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Мужчина сам вызвал полицию. Он сознался в содеянном. По факту произошедшего в СУ СК по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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