ХК ЦСК ВВС на своем льду обыграл питерское «Динамо»

11 Февр. 09:10 2019-02-11T09:10:16+03:00

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В воскресенье, 10 февраля, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Там встречались местный ХК ЦСК ВВС и питерское «Динамо». Игра закончилась победой самарских «летчиков».

Счет в матче был открыт на 10 минуте. Первым успех пришел к гостям. У них отличился Пухов. Однако через полторы минуты голом отметились хозяева поля. Забил Степаненко. Вторую шайбу в ворота питерской команды самарцы забросили во втором периоде на 29 минуте. Автором гола стал Шафигуллин. До конца игры ни та, ни другая команда голами больше не отметились.

Эта победа позволила «летчикам» переместиться с 19 на 17 строчку турнирной таблицы. Сейчас от зоны плей-офф самарцев отделяют всего два очка. Как сообщает пресс-служба клуба, следующий матч команда проведет 18 февраля против ХК «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU