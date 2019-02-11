Жительницу Новокуйбышевска за «забытые» алименты отправили на 10 суток за решетку

11 Февр. 09:23 2019-02-11T09:23:14+03:00

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В Новокуйбышевске местную жительницу привлекли к ответственности за то, что она «забыла» о своих двух дочерях. Суд обязал женщину платить своим детям алименты, но она не спешила этого делать и в итоге накопила долг в 600 тысяч рублей.

- В отношении женщины был составлен административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». Мировой судья признал ее виновной и приговорил к аресту на 10 суток, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, если женщина продолжит и дальше уклоняться от уплаты алиментов, то ей будет грозить уже уголовная ответственность по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU