В Самаре новому Дворцу спорта на Молодогвардейской могут присвоить имя Высоцкого
С такой инициативой выступили местные жители
На строительной площадке полным ходом идут работы / Фото: Дмитрий СтародубцевФото: Twitter.com
Изменить размер текста:
Жители Самары предложили присвоить новому Дворцу спорта, который сейчас строится на улице Молодогвардейской, имя Владимира Высоцкого.
- В 1967 году Высоцкий дал в Куйбышеве легендарный концерт в переполненном до отказа Дворце спорта. Давайте вынесем на общественное обсуждение вопрос о присвоении его имени спортобъекту, - обратился один из самарцев к главе региона Дмитрию Азарову.
На предложение горожанина отреагировали представители министерства спорта и министерства строительства Самарской области. Они отметили, что этот вопрос стоит обсудить с участием спортивной, театральной и музыкальной общественности.
ИСТОЧНИК KP.RU