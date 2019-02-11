2019-02-11T09:59:49+03:00
Общество

В Самаре новому Дворцу спорта на Молодогвардейской могут присвоить имя Высоцкого

С такой инициативой выступили местные жители
Анастасия ФИЛАТОВА
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На строительной площадке полным ходом идут работы / Фото: Дмитрий СтародубцевНа строительной площадке полным ходом идут работы / Фото: Дмитрий СтародубцевФото: Twitter.com
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Жители Самары предложили присвоить новому Дворцу спорта, который сейчас строится на улице Молодогвардейской, имя Владимира Высоцкого.

- В 1967 году Высоцкий дал в Куйбышеве легендарный концерт в переполненном до отказа Дворце спорта. Давайте вынесем на общественное обсуждение вопрос о присвоении его имени спортобъекту, - обратился один из самарцев к главе региона Дмитрию Азарову.

На предложение горожанина отреагировали представители министерства спорта и министерства строительства Самарской области. Они отметили, что этот вопрос стоит обсудить с участием спортивной, театральной и музыкальной общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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