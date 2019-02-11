2019-02-11T10:21:02+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» на выезде обыграла «Динамо-ЛО» - 2:3

Матч вышел очень напряженный, его судьба решилась только в тай-брейке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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В воскресенье, 10 февраля, в Санкт-Петербурге прошел очередной матч Суперлиги по волейболу. Там встречались новокуйбышевская «Нова» и местная команда «Динамо-ЛО». Наша команда в упорной борьбе одолела хозяев площадки со счетом 2:3.

Вначале матча команды шли на равных, но затем волейболисты из Самарской области начали создавать отрыв. В итоге первая партия закончилась со счетом 24:26 в пользу «Новы». Вторая партия прошла для игроков из Новокуйбышевска не очень удачно, здесь хозяева площадки обошли их со счетом 25:22. Зато третий сет вновь остался за «Новой» - 22:25. В четвертой партии команде из Новокуйбышевска преимущество удержать не удалось. Она уступила со счетом 25:22. Судьба матча решилась на тай-брейке. Здесь волейболисты «Новы» собрались и все-таки вырвали победу у команды Ленинградской области - 9:15.

Как сообщает пресс-служба новокуйбышевского клуба, следующим соперником команды станет «Ярославич». Матч пройдет 16 февраля в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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