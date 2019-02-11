В Самаре похититель крышек люков проведет 4 месяца за исправительными работами

11 Февр. 10:35 2019-02-11T10:35:38+03:00

Молодой человек возместил ущерб, но ему все равно назначили наказание

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В Самаре похитителя крышек люков на улице Флотской настигла двойная расплата. Он не только возместил ущерб, но и теперь отработает четыре месяца.

- Кража произошла в октябре прошлого года. Тогда по нашему заявлению было заведено уголовное дело. Поймать преступника полицейским удалось только в начале 2019 года. Им оказался ранее судимый 27-летний молодой человек. Он сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Молодой человек полностью возместил причиненным им ущерб, но избежать наказания ему все равно не удалось. На днях суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 месяцев исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU