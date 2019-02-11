2019-02-11T10:37:47+03:00
Происшествия

Взяла больше миллиона рублей и отдала чужую машину: в Самаре осудили мошенницу, обманувшую мужчину в торговом центре

Женщина в суде признала вину, но отказалась давать какие-либо показания
Михаил ГОРЮНОВ
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Приговор женщине вынесли в Промышленном районном судеПриговор женщине вынесли в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре осудили 48-летнюю Наталью Крачкову, обвиняемую в мошенничестве. Как установили правоохранители, еще в 2010 году женщина в ТЦ "Парк Хаус" обманным путем получила 1 191 476 рублей от 60-летнего местного жителя.

- В качестве выполнения своих обязательств по договору займа она отдала потерпевшему поддельные документы на "Тойоту Ленд Крузер", которая, якобы, принадлежала ей. Впоследствии она нотариально оформила доверенность на то, что мужчина может распоряжаться не принадлежащей ей машиной, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая поддерживала государственное обвинение в суде.

Материальный ущерб пострадавшему частично возмещен. Ему вернули 200 тысяч рублей. Подсудимая свою вину в Промышленном районном суде признала, но отказалась давать какие-либо показания. Служители Фемиды назначили ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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