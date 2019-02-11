2019-02-11T10:51:01+03:00
Спорт

Тольяттинская каратистка завоевала «золото» на первенстве Европы в Дании

Анна Чернышева стала лучшей в весовой категории до 59 кг
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В датском городе Ольборг прошло первенство Европы по карате WKF. В соревнованиях принимали участие около 1100 спортсменов в возрасте до 21 года из более чем 50 стран. На турнире отметились и спортсмены из Самарской области.

- Тольяттинская каратистка Анна Чернышева завоевала золотую медаль на первенстве Европы в Ольборге. Она стала лучшей среди спортсменов весовой категории до 59 килограммов, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Анна Чернышева одержала верх в противостояниях с боснийкой, шведкой, полькой и украинкой. В финале тольяттинка встречалась с Мелиссой Ван Уденаарден из Нидерландов. Анна завоевала первый балл, а затем соперница сравняла счет. В итоге тольяттинская спортсменка одержала победу по Сеншу при счете 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке