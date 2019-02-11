Тольяттинская каратистка завоевала «золото» на первенстве Европы в Дании

11 Февр. 10:51 2019-02-11T10:51:01+03:00

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В датском городе Ольборг прошло первенство Европы по карате WKF. В соревнованиях принимали участие около 1100 спортсменов в возрасте до 21 года из более чем 50 стран. На турнире отметились и спортсмены из Самарской области.

- Тольяттинская каратистка Анна Чернышева завоевала золотую медаль на первенстве Европы в Ольборге. Она стала лучшей среди спортсменов весовой категории до 59 килограммов, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Анна Чернышева одержала верх в противостояниях с боснийкой, шведкой, полькой и украинкой. В финале тольяттинка встречалась с Мелиссой Ван Уденаарден из Нидерландов. Анна завоевала первый балл, а затем соперница сравняла счет. В итоге тольяттинская спортсменка одержала победу по Сеншу при счете 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU