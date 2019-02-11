В Самаре уничтожили санкционные сыры из Германии, Италии и Франции

11 Февр. 11:14 2019-02-11T11:14:09+03:00

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В Самаре на рынке, который расположен на улице Ново-Садовой, нашли санкционные товары. Там торговали сырами производства Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции и Финляндии, которые запрещены для ввоза на территорию РФ.

- На нелегально ввезенную из европейских стран продукцию отсутствовали необходимые сопроводительные документы, которые свидетельствовали бы о ее безопасности, - рассказал помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.

После проведенной проверки правоохранители изъяли все санкционные сыры и уничтожили их. Сейчас решается вопрос о внесении представления об устранении нарушений в адрес предпринимателей, а также о привлечении их к административной ответственности за продажу незаконной продукции. Кроме того, правоохранители устанавливают каналы поставки санкционной продукции на территорию Самарской области и страны в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU