В Самарской области похолодает до -25 градусов

11 Февр. 11:33 2019-02-11T11:33:40+03:00

В ближайшие несколько дней осадков в регионе не предвидится Фото: Олег УКЛАДОВ

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На смену снежной погоде, которая властвовала в Самарской области на минувшей неделе, пришли морозы. На протяжении ближайших четырех дней по ночам в регионе будет довольно холодно — температура понизится до -20...-25 °C.

- Сейчас из районов Украины в сторону Южного Урала перемещается антициклон. Под его влиянием ветер стихнет, атмосферное давление будет расти, а вот температура в ночные часы наоборот понизится, - рассказали синоптики Приволжского УГМС.

Днем в понедельник, 11 февраля, осадков не предвидится. Температура воздуха составит -8...-13 °C. На дорогах местами возможна гололедица. В ночь на вторник, 12 февраля, ожидается туман и слабая изморозь. Столбики термометров опустятся до -14...-19 °C, а местами -20...-25 °C. Днем также прогнозируются слабый туман и изморозь. Температура воздуха составит -8...-13 °C.

В ночь на среду, 13 февраля, температура понизится до -13...-18 °C, кое-где до -23 °C. Скорость ветра составит 6-11 м/с. Днем «потеплеет» до -7...-12 °C. Местами в регионе ожидается слабая изморозь и гололедица. В ночь на четверг, 14 февраля, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит -11...-16 °C, местами -20 °C. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, правда, будет немного «теплее»: -4...-9 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU