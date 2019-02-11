2019-02-11T12:38:57+03:00
Общество

Заплаток нет, повсюду ямы: самарцы пожаловались на плохое состояние Ташкентской после коммунальной аварии

Горожане просят привести дорогу в порядок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Коммунальная авария на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры в Самаре, которая произошла 22 января, видимо, еще долго будет напоминать о себе. На днях горожане пожаловались властям в Твиттере на то, что дорога после потопа из копятка находится в очень плохом состоянии.

- После коммунальной аварии на Ташкентской размыло заплатки и образовались ямы от Стара-Загоры до Черемшанской в обоих направлениях. Ямы увеличиваются и создают аварийные ситуации на проезжей части. Плюс и расчищено плохо, некоторые ямы в снегу, их не видно, пока не наедешь, - поделилась жительница Самары.

В департаменте городского хозяйства и экологии в ответ на это обращение сообщили, что вопрос приведения дороги в порядок сейчас решается с «ПТС». Предполагается, что пока проезжую часть отремонтируют по временной схеме, а полноценный ремонт там проведут в мае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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