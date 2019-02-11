Самарская бильярдистка выиграла бронзовую медаль на чемпионате России
Анастасия Зверинцева заняла третье место в дисциплине "комбинированная пирамида"
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Сочи прошел чемпионат Росси по бильярдному спорту в дисциплине "комбинированная пирамида". Всего в соревнованиях приняли участие 144 спортсмена: 103 мужчин и 41 женщина. От Самарской области там выступала Анастасия Зверинцева.
- Самарчанка Анастасия Зверинцева завоевала бронзовую медаль чемпионата России по бильярду, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.
В полуфинале соревнований спортсменка встречалась с представительницей Краснодара Марией Лидвановой. Обойти ее Анастасие Зверинцевой, к сожалению, не удалось. Она уступила оппонентке со счетом 4:1.
ИСТОЧНИК KP.RU