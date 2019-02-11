2019-02-11T12:58:19+03:00
Спорт

Самарская бильярдистка выиграла бронзовую медаль на чемпионате России

Анастасия Зверинцева заняла третье место в дисциплине "комбинированная пирамида"
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Сочи прошел чемпионат Росси по бильярдному спорту в дисциплине "комбинированная пирамида". Всего в соревнованиях приняли участие 144 спортсмена: 103 мужчин и 41 женщина. От Самарской области там выступала Анастасия Зверинцева.

- Самарчанка Анастасия Зверинцева завоевала бронзовую медаль чемпионата России по бильярду, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.

В полуфинале соревнований спортсменка встречалась с представительницей Краснодара Марией Лидвановой. Обойти ее Анастасие Зверинцевой, к сожалению, не удалось. Она уступила оппонентке со счетом 4:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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