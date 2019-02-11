На среднюю зарплату в Самарской области можно купить более 700 литров бензина

11 Февр. 13:25 2019-02-11T13:25:09+03:00

Наш регион попал в топ-40 регионов по доступности топлива

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Аналитики составили рейтинг регионов России по доступности бензина для населения. Самарская область в нем заняла 38 строчку из 85. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, среднестатистический самарец может купить на месячную зарплату 704 литра бензина АИ-92. За основу расчетов бралась стоимость бензина этой марки на середину января. Тогда она составляла 41,11 рубль за литр.

Отметим, что первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители этого региона могут купить на среднюю зарплату в месяц 2006 литров бензина АИ-92. А вот последнее место по доступности топлива заняла республика Дагестан. Там жители на свою месячную зарплату могут купить только 483 литра.

ИСТОЧНИК KP.RU