2019-02-11T13:32:04+03:00
Происшествия

В Самаре подростки разбили стекло машины соседа и обчистили автомобиль

Этот момент попал на камеру видеонаблюдения
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Полиция задержала подростков в ту же ночьПолиция задержала подростков в ту же ночьФото: скриншот с видео
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В Самаре группа подростков обчистила машину местного жителя. Произошло все рано утром во вторник, 5 февраля. Несколько школьников – от 14 до 17 лет – в начале пятого утра около второго подъезда дома №180 на проспекте Кирова разбили стекло припаркованной машины и вытащили из автомобиля вещи. Происшествие попало в объектив камеры программы «Безопасный дом». Видео оказалось в расположении «Комсомольской правды – Самара».

Полиция задержала подростков в ту же ночь. Видеозапись происшествия передали владельцу машины.

Подростки разбили и ограбили машину соседа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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