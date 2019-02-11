В Самаре подростки разбили стекло машины соседа и обчистили автомобиль
Этот момент попал на камеру видеонаблюдения
Полиция задержала подростков в ту же ночьФото: скриншот с видео
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В Самаре группа подростков обчистила машину местного жителя. Произошло все рано утром во вторник, 5 февраля. Несколько школьников – от 14 до 17 лет – в начале пятого утра около второго подъезда дома №180 на проспекте Кирова разбили стекло припаркованной машины и вытащили из автомобиля вещи. Происшествие попало в объектив камеры программы «Безопасный дом». Видео оказалось в расположении «Комсомольской правды – Самара».
Полиция задержала подростков в ту же ночь. Видеозапись происшествия передали владельцу машины.
Подростки разбили и ограбили машину соседа.
ИСТОЧНИК KP.RU