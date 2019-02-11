Смял лобовое стекло: в Тольятти автоледи на ВАЗе сбила 17-летнего пешехода

11 Февр. 13:52 2019-02-11T13:52:14+03:00

Молодой человек переходил проезжую часть в неположенном месте

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В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Все произошло ранним утром 6 февраля на улице Воскресенской.

- Около 7:40 31-летняя женщина, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21099 по улице Воскресенской, в районе дома № 13 наехала на 17-летнего подростка. Парень переходил проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в ГИБДД Тольятти.

Удар был довольно сильным. Молодой человек смял лобовое стекло легковушки. В результате случившегося он получил различные травмы и ему потребовалась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU