Смял лобовое стекло: в Тольятти автоледи на ВАЗе сбила 17-летнего пешехода
Молодой человек переходил проезжую часть в неположенном месте
Фото: ГИБДД Тольятти
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В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Все произошло ранним утром 6 февраля на улице Воскресенской.
- Около 7:40 31-летняя женщина, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21099 по улице Воскресенской, в районе дома № 13 наехала на 17-летнего подростка. Парень переходил проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в ГИБДД Тольятти.
Удар был довольно сильным. Молодой человек смял лобовое стекло легковушки. В результате случившегося он получил различные травмы и ему потребовалась помощь медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU