Жители Тольятти смогут следить за маршрутками в режиме онлайн

11 Февр. 14:33 2019-02-11T14:33:06+03:00

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Жители Тольятти в ближайшее время смогут отслеживать передвижение маршруток с помощью мобильного приложения «Яндекс.Транспорт». Об этом заявил глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Автограда Павел Баннов.

- Мы договорились о подключении коммерческого транспорта к сервису с 5 перевозчиками, в ведении которых находятся три маршрута: № 9, 20 и 52. По остальным маршрутам ведется диспетчеризация, - отметил чиновник.

Отметим, что транспортное приложение работает в Тольятти с прошлого года. Сейчас жители города могут следить с помощью него за передвижением всех троллейбусов и автобусов. Чтобы получать информацию о прибытии маршруток, горожанам нужно будет обновить приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU