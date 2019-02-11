2019-02-11T14:56:18+03:00
Общество

В Самарскую область приедет поезд с трофейной техникой из Сирии

Жителям региона покажут более 500 образцов военной техники и оружия, изъятого у боевиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство обороны РФФото: министерство обороны РФ
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Через Самарскую область проедет поезд с военной техникой, изъятой у боевиков в Сирии. Он будет состоять из 18 вагонов, в которых будут представлены более 500 образцов военной техники.

- На обозрение выставят бронетанковую и инженерную технику, артиллерийское вооружение, бронеавтомобили, самодельные взрывчатки, а также экипировку и оборудование террористов, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Как отмечают в ведомстве, всего поезд проедет по 16 регионам ЦВО и посетит более 60 городов. Экскурсоводами там будут российские военные, которые принимали непосредственное участие в операциях в Сирии. Мероприятие пройдет в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Она стартует 23 февраля - в День защитника Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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