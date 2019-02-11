В Тольятти подросток упал с 16 этажа в сугроб и выжил

11 Февр. 15:14 2019-02-11T15:16:28+03:00

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Днем в понедельник, 11 февраля, в Комсомольском районе Тольятти произошло ЧП. Там с общего балкона, расположенного на 16 этаже дома на Майском проезде, упал 17-летний подросток.

- По словам соседей, молодой человек в этом доме не проживает. До происшествия он долгое время сидел на балконе и курил. К счастью, парень упал в сугроб, который смягчил падение., - сообщает «Патруль Тольятти».

Местные жители вызвали подростку скорую. Прибывшие на вызов медики оказали парню необходимую помощь и увезли в больницу. На тот момент он находился без сознания. Пока о его состоянии ничего не известно. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU