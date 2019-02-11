2019-02-11T15:19:13+03:00
Общество

14 февраля студенты самарского вуза смогут провериться на ВИЧ

Мобильная лаборатория будет работать в ПГУТИ по адресу Московское шоссе, 77 и колледже связи ПГУТИ на Московском шоссе, 120
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Все анализы выполняются по слюне. Фото: Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниямиВсе анализы выполняются по слюне. Фото: Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
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14 февраля Самарский областной клинический СПИД-центр откроет новый сезон работы мобильной лаборатории по экспресс-тестирвоанию на ВИЧ. В этом тень проверить свой статус в рамках акции «Знать о ВИЧ – значить жить!» можно будет в учебных корпусах Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) по адресу Московское шоссе, 77 и колледжа ПГУТИ на Московском шоссе, 120. Начало экспресс-тестирования в 10:00. Все анализы выполняются по слюне.

- В этот день среди молодежи принято отмечать модный романтичный праздник «День влюбленных». Медики СПИД-центра традиционно напоминают, что любовь должна быть не только романтичной, но и безопасной. 14 февраля 2019 года мобильная лаборатория по экспресс-тестированию на ВИЧ развернется там, где юношам и девушкам будет просто узнать свой статус, не отрываясь от учебных занятий, - отметили в самарском СПИД-центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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