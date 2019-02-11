2019-02-11T15:49:56+03:00
Общество

Ушли и не вернулись: в Самарской области 578 человек числятся пропавшими без вести

В это число входят и 18 детей и подростков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Только в 2018 году в полицию региона поступило более 4 тысяч обращений о пропаже людейТолько в 2018 году в полицию региона поступило более 4 тысяч обращений о пропаже людей
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Буквально каждый день в соцсетях появляются сообщения о том, что пропал подросток, пенсионер, молодой мужчина или женщина. Большинство из них находят всего за несколько дней, но поиски некоторых длятся годами. Так, в прошлом году в полицию Самарской области поступило более 4 тысяч заявлений о пропаже людей. Сейчас в розыске находятся 578 жителей региона, в том числе 18 подростков.

- В это число входят и те, кто пропал в этом году, и те, кто числится в розыске уже несколько лет, но их поиски все еще продолжаются, - сообщил начальник отдела организации розыска управления уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области, подполковник полиции Сергей Королев.

По словам полицейского, дети чаще всего сбегают из дома, потому что у них не складываются отношения с родителями. Но бывают и такие случаи, когда дети теряются случайно, например, мать или отец забывают забрать их из каких-нибудь секций. В итоге малыши сами пытаются добраться до дома и не могут найти дорогу. Что касается взрослых, то они чаще всего уходят из дома, чтобы не выплачивать долги, разорвать связи с бывшим супругом или чтобы просто завести новую семью. Бывают и такие «потеряшки», которые просто отключают телефоны и уезжают куда-нибудь отдохнуть на несколько дней, не предупредив близких.

Как отмечают в полиции, чтобы подать заявление на розыск пропавшего человека, не нужно ждать трое суток. Если есть повод для беспокойства, то можно сразу обращаться к стражам порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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