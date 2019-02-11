Записать ребенка в первый класс в самарскую школу станет проще

11 Февр. 15:54 2019-02-11T15:54:45+03:00

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«Ростелеком» предоставил министерству образования и науки Самарской области канал связи для устойчивой работы электронной системы приема заявлений в первые классы. Запись доступна на электронном ресурсе http://es.asurso.ru/.

Стабильное соединение на скорости 1 Гб/с обеспечивает бесперебойную работу сайта. Фильтр блокировки нежелательного трафика защищает от DDoS-атак.

Запись в первые классы лицеев и гимназий Самары и Тольятти началась в декабре прошлого года. Родители смогли подать заявления в 17 учебных заведений, среди которых Самарский лицей информационных технологий, гимназия «Перспектива», лицей «Созвездие», Вальдорфская школа. С 30 января заявления начали принимать и в других школах.

Руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации образования министерства образования и науки Самарской области Константин Льольин:

«Мы принимаем заявления в первые классы через интернет уже пять лет. Родители активно пользуются электронными услугами. Подать документы можно независимо от времени суток или выходных дней с помощью любого компьютера, планшета или смартфона с доступом в сеть. А технические возможности «Ростелекома» обеспечивают надежность системы».

Компания успешно сотрудничает с министерством образования и науки Самарской области. Результатом совместной работы стало создание региональной образовательной сети связи государственных и муниципальных образовательных организаций, а также единой информационной системы учета детей. Специалисты «Ростелекома» обеспечивают видеонаблюдение на ЕГЭ, работу автоматизированной системы управления ресурсами системы образования, реализуют масштабные проекты по созданию цифрового образовательного пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU