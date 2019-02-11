Подвыпивший самарец отхлестал поводком от собаки плохо припаркованную «Приору»

11 Февр. 16:22 2019-02-11T16:24:16+03:00

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В Самаре борцы с неправильной парковкой вышли на тропу войны. На днях двое мужчин «дали бой» отечественной легковушке, оставленной напротив входа в дом № 44 на улице Фадеева в Промышленном районе. Нападение на машину попало на камеры видеонаблюдения, установленные программой «Безопасный дом».

Судя по записям, «Приора», припаркованная у подъезда дома, помешала пройти двоим подвыпившим самарцам и их собаке. Мужчины настолько разозлились, что не сдержали эмоций и выместили весь свой негатив на машине. Один из них отхлестал машину поводком от своего питомца, повредив заднее стекло. После этого мужчины зашли в дом. Через полчаса они вышли и вновь решили «наказать» плохой автомобиль. Уже другой «борец за справедливость» оторвал «Приоре» боковые зеркала, а затем сбежал.

В свою защиту владелец автомобиля рассказал, что он припарковался возле подъезда потому, что двор был завален снегом и свободных мест совсем не осталось. Он передал видеозапись в полицию. Пока «блюстителей парковочного порядка» еще не нашли.

Буйные самарцы отхлестали поводком "Приору", а потом сломали ее зеркало.

ИСТОЧНИК KP.RU