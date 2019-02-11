Компании «Электрощит Самара» назначили нового президента

11 Февр. 16:34 2019-02-11T16:34:18+03:00

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В компании «Электрощит-ТМ Самара» сменился президент. Вместо Эрика Бриссе, который несколько лет руководил предприятием, на этот пост назначили Владимира Шатунина.

- Ранее Владимир Шатунин трудился на должности вице-президента по рынку «Энергетика» и сервису компании Schneider Electric в России и СНГ. К новым обязанностям он приступит 18 февраля, - сообщили в пресс-службе компании.

Владимир Шатунин пришел в Schneider Electric в 2008 году. Свой путь в компании он начинал с должности вице-президента по рынку «Промышленность» в России и СНГ. Занимая пост президента «Электрощита», Владимир Шатунин будет находиться в прямом подчинении у исполнительного вице-президента по рынку «Энергетика» Schneider Electric в мире Фредериха Годемеля. Что касается Эрика Бриссе, то он решил продолжить свою карьеру за пределами компании.

ИСТОЧНИК KP.RU