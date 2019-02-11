2019-02-11T16:48:11+03:00
Экономика

Итоги за год: «Балтика-Самара» - лидер среди пивоваров по созданию рабочих мест в регионе

В компании трудятся 660 самарцев
Елена СБОРНОВА
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Самарский пивоваренный завод "Балтика" инвестирует в производство.Самарский пивоваренный завод "Балтика" инвестирует в производство.
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Балтика-Самара остается лидером среди пивоваренных компаний по количеству рабочих мест для жителей региона. Сегодня в компании работают 660 жителей губернии, пользуясь всеми социальными гарантиями, которые предприятия предоставляет как ответственный работодатель. Кроме того, Балтика – Самара вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков Самарской области. Только за 2018 год компания выплатила более 7 млрд рублей акцизов в региональный бюджет. Это 80% от всех налоговых выплат, которые поступают от пивоваренной области в областную казну. За 15 лет своей работы «Балтика-Самара» перечислила в бюджет 56 миллиардов рублей.

- Сегодня «Балтика» продолжает инвестировать немало средств в развитие своего бизнеса в регионе. В 2018 году объем таких вложений составил 237 млн рублей. Львиная доля их них была направлена на установку линии розлива в ПЭТ-кеги, ведь это современный и безопасный тип упаковки, - рассказали в компании.

В прошлом году на 40% увеличились затраты компании на благотворительность. Также одним из главных проектов 2018 года стал запуск проекта «Принеси пользу своему городу», подразумевающий развитие системы раздельного сбора и переработки мусора. Это стало частью реализации стратегической программы «Цель 4Ноля: вместе для будущего». Пивоваренная компания в прошлом году сделала спорт главной темой для своей поддержки, став спонсором российской сборной на ЧМ по футболу и партнером Олимпийского комитета России.

Как получить работу в компании "Балтика" узнайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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