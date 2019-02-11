2019-02-11T16:59:13+03:00
Происшествия

Экс-главврача Борской больницы будут судить за сбор «дани» с беспомощных пациентов за их содержание

Мужчина успел получить с пенсионеров и инвалидов почти 3 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Глава больницы в течение почти трех лет собирал деньги со своих пациентовГлава больницы в течение почти трех лет собирал деньги со своих пациентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области предстанет перед судом бывший главный врач Борской центральной районной больницы. Его обвиняют в совершении 6 преступлений: двух мошенничествах и четырех эпизодах подлога документов.

- Главврач с 2015 по 2017 год ежемесячно получал от медсестры деньги, собранные по его указанию с престарелых граждан и инвалидов, находящихся в отделении больницы. В частности, это были 75% с пенсии, в том числе надбавки за уход. Общая сумма собранных с пациентов денег составила более 2,76 млн рублей, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В этот же период времени главный врач устроил в больницу своих знакомых на должности врача-нефролога, анестезиолога-реаниматолога, уборщика и рабочего по благоустройству. Никто из них фактически там не работал, однако они исправно получали заработную плату. Всего им перечислили более 488 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Первый месяц - бесплатно»: главврач из Самарской области забирал у пациентов 75% пенсии за содержание в больнице

На должностях реаниматолога и нефролога в лечебном заведении работали друзья Сергея Ануфриева, которые не ходили на работу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке