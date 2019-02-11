Экс-главврача Борской больницы будут судить за сбор «дани» с беспомощных пациентов за их содержание

11 Февр. 16:59 2019-02-11T16:59:13+03:00

Глава больницы в течение почти трех лет собирал деньги со своих пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области предстанет перед судом бывший главный врач Борской центральной районной больницы. Его обвиняют в совершении 6 преступлений: двух мошенничествах и четырех эпизодах подлога документов.

- Главврач с 2015 по 2017 год ежемесячно получал от медсестры деньги, собранные по его указанию с престарелых граждан и инвалидов, находящихся в отделении больницы. В частности, это были 75% с пенсии, в том числе надбавки за уход. Общая сумма собранных с пациентов денег составила более 2,76 млн рублей, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В этот же период времени главный врач устроил в больницу своих знакомых на должности врача-нефролога, анестезиолога-реаниматолога, уборщика и рабочего по благоустройству. Никто из них фактически там не работал, однако они исправно получали заработную плату. Всего им перечислили более 488 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU