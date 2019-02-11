Джойстики раскаляются: Уже больше 300 участников готовы сразиться в киберфутбол на "Самара Арене"

11 Февр. 17:04 2019-02-11T17:04:23+03:00

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Продолжается регистрация на турнир для болельщиков футбольного клуба "Крылья Советов" по FIFA-2019. Соревнования, генеральным информационным партнером которых является "Комсомольская Правда в Самаре" впервые пройдут на стадионе "Самара Арена". Турнир состоится 16 февраля. Главный приз - официальный контракт с "Крыльями" и возможность представлять клуб на всех официальных соревнованиях.

Принять участие в турнире может любой, кому исполнилось 18 лет и больше. Всем желающим побороться за главный приз турнира по FIFA-2019 необходимо до 14 февраля прислать заявку, в которой нужно указать ФИО, дату рождения и контактный телефон на электронный адрес: v.zimnukov@ks-samara.com

За несколько дней на турнир заявилось более 300 человек. Организаторы ждут еще не менее сотни участников. Для тех, кто не сможет попасть на соревнования в силу возраста, а также для других болельщиков "Крыльев" самарский клуб организует прямую видеотрансляцию со стадиона.

- В этом году турнир получится более масштабным, чем предыдущий. Для "Крыльев" это отличная возможность "разогреть" болельщиков перед весенней частью РПЛ, а для болельщиков - побороться за ценные призы. Помимо контракт с клубом это и кастомизированные геймпады от "Крыльев", другие гаджеты и, конечно же, подарки от партнеров события, - рассказали КП-Самара в самарском клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU