Матрасы всем вернули: в ИК №5 посчитали потери от драки и пожара
В исправительной колонии №5 в Самаре посчитали ущерб, который учреждению причинили подравшиеся заключенные. После драки и пожара в помещениях колонии оказались выбиты окна, повреждено отопление, ободраны стены и полы. Всего ущерб оценили в 396 тыс. рублей. Сейчас ремонт в помещениях уже сделали, заключенным вернули матрасы вместо сгоревших. Сегодня в колонии осужденных пригласили на встречу с уполномоченным по правам человека Самарской области Ольгой Гальцовой.
- В основном все осужденные говорят, что конфликт возник спонтанно, к администрации колонии никто претензий не имеет. Но я считаю, что причины конфликта нужно серьезно проанализировать, чтобы не допустить подобного в дальнейшем, - рассказала Ольга Гальцова о своих впечатлениях после бесед с заключенными.
Всего же с УПЧ захотели побеседовать пять человек. Они просили помочь восстановить паспорт, организовать дополнительное медобследование, проконсультировать, как обжаловать приговор. Также Ольга Гальцова отметила, что в колонии многие даже не слышали о драке и узнали обо всем из новостей.
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ИСТОЧНИК KP.RU