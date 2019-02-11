2019-02-11T18:18:56+03:00
Общество

В 2019 году в Самаре подготовят проект реконструкции 5-ой просеки от улицы Солнечной до Советской Армии

В городской администрации рассказали о планах по строительству на предстоящий год
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Самаре в этом году начнут строить три школы. Одна появится на территории бывшего завода имени Масленникова, другая в поселке Мехзавод и еще одно учебное заведение начнут строить в микрорайоне Новая Самара.

Об этих и других планах по преображению и развитию инфраструктуры Самары рассказали 11 февраля на рабочем совещании в городской администрации.

В частности, в 2019 году появится проект реконструкции детского сада по адресу Подшипниковая, 27, и проет строительства школы на 1360 мест в Красноглинском районе на улице Мира. Преобразятся и дороги.

- В частности, начнутся работы по подготовке проекта реконструкции 5-ой просеки от Солнечной до Советской Армии, улицы Дачной от Московского шоссе до улицы Горной и улицы XXII Партсъезда от Солнечной до проспекта Кирова», - сказал руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.

Как сообщили в мэрии, строительство дорог в микрорайоне Волгарь и реконструкция Заводского шоссе от Авроры до XXII Партсъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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