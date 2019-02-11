2019-02-11T18:35:13+03:00
Общество

По речке и на море: Самарскую область и Крым может связать водное сообщение

Об этом рассказали на IV региональном туристическом форуме в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре открылся туристический форумВ Самаре открылся туристический форум
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Водное сообщение между Самарской областью и республикой Крым могут возобновить. Напомним, что еще в советское время существовали теплоходы "река - море", на которых туристов могли доставить прямо из речпорта городана Волге до морских ворот Ялты или Феодосии. Теперь проект может получить второе рождение.

- Крым подписал декларацию с Краснодарским краем о развитии яхтенного туризма. Нам, конечно, интересно развивать водный туризм. И здорово, если это будет не только Москва - как было раньше. Но для этого нужно создавать определенную инфраструктуру, если это будет делаться, это будет хороший шаг для туристической отрасли, - рассказал председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк.

Речь об этой идее шла на IV региональном туристическом форуме, который в эти дни проходит в Самаре. Здесь представителей туристической отрали знакомят с возможностями разных регионов, в том числе и российских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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