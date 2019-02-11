В 2019 году 730 самарцев смогут переселиться из ветхого жилья

11 Февр. 19:12 2019-02-11T19:12:35+03:00

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В Самаре рассказали о планах по строительству новых домов и реконструкции объектов культуры.

В частности в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры смогут переехать 730 самарцев.

Кроме того, новые квартиры смогут получить более 120 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В планах департамента градостроительства Самары, также преображение объектов культуры. Как сообщили в мэрии, в этом году начнется разработка проекта реконструкции кинотеатра «Россия» и ремонт ДК имени Литвинова, а в поселке Прибрежный стартует строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Среди самых важных задач на 2019 год руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов обозначил утверждение нового генерального плана развития Самары. По его словам, уже проведен комплексный анализ современного состояния города. На его основе разрабатывается проект изменений в генплан. Планируется, что он будет утвержден в конце этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU