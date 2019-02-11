2019-02-11T21:29:44+03:00
Политика

В Самарской области по тревоге подняли сотни разведчиков

Они развернули палаточные лагеря на Рощинском полигоне
Вера ЦЫГАНКОВА
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Разведчики будут учиться маскировке и выживанию в зимних условияхРазведчики будут учиться маскировке и выживанию в зимних условиях
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В Приволжском федеральном округе продолжаются масштабные военные учения. В этот раз по тревоге были поднята более 700 разведчиков 2-й общевойсковой армии в Самарской и соседней Оренбургской областях.

Как сообщили в пресс-службе округа, утром 11 февраля, подразделения совершили марши на Рощинский и Тоцкий полигоны. Сейчас разведчики разворачивают на местах палаточные лагеря.

Они пробудут там до середины марта. В течение месяца военным предстоит отрабатывать на полигонах приемы маскировки и выживания в зимних условиях.

Кроме того, в рамках учений они будут учиться действовать в тылу противника, проводить поиск и ликвидацию диверсионно-разведывательных групп, осваивать новые средства связи и разведки, беспилотные летательные аппараты, а также технику радиоэлектронной борьбы.

Одним из этапов учения станет проведение отборочного соревнования международного конкурса «Отличники войсковой разведки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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