В Самарской области по тревоге подняли сотни разведчиков
В Приволжском федеральном округе продолжаются масштабные военные учения. В этот раз по тревоге были поднята более 700 разведчиков 2-й общевойсковой армии в Самарской и соседней Оренбургской областях.
Как сообщили в пресс-службе округа, утром 11 февраля, подразделения совершили марши на Рощинский и Тоцкий полигоны. Сейчас разведчики разворачивают на местах палаточные лагеря.
Они пробудут там до середины марта. В течение месяца военным предстоит отрабатывать на полигонах приемы маскировки и выживания в зимних условиях.
Кроме того, в рамках учений они будут учиться действовать в тылу противника, проводить поиск и ликвидацию диверсионно-разведывательных групп, осваивать новые средства связи и разведки, беспилотные летательные аппараты, а также технику радиоэлектронной борьбы.
Одним из этапов учения станет проведение отборочного соревнования международного конкурса «Отличники войсковой разведки».
ИСТОЧНИК KP.RU