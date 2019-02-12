И снова холода: Из-за порыва теплотрассы в Самаре на пр.Ленина без отопления остались 24 дома, 2 школы и 2 садика

12 Февр. 07:16 2019-02-12T07:55:27+03:00

В Самаре снова проблемы с отоплением

Работники АО ПТС уже приступили к устранению аварии, вернуть тепло должны в течение 6 часов

Изменить размер текста: A A

Очередной порыв на теплотрассе диаметром 500 мм случился на пересечение проспекта Ленина и ул. Осипенко. В результате этого без отопления остались 24 жилых дома, два садика и две школы. Об этом сообщил у себя в твиттере заместитель главы города Владимир Василенко.

- В течении 6-7 часов отопление планируют восстановить. Оперативно будем информировать о проведении ремонтных работ, - отметил Владимир Василенко

Вопрос отключения находится под контролем администрации Октябрьского района. Возможно, дома подключат по резервной схеме и на время ремонта люди не останутся без тепла. Обращаться по всем вопросам можно по телефону 334-57-39

ИСТОЧНИК KP.RU