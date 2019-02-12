В Тольятти ищут разбойника с пистолетом и в голубой маске, который унес 10 тыс. рублей из офиса "быстрых денег"

12 Февр. 07:29 2019-02-12T07:29:17+03:00

В Тольятти ищут грабителя, который выглядит вот так

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Полиция Тольятти ищет мужчину, который 5 ноября 2018 года ограбил офис микрофинансовой организации на ул. Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти. Грабитель угрожал кассиру пистолетом. Его добычей стали 10575 рублей - не слишком-то большая сумма.После этого вор скрылся.

- Просим граждан помочь в поиске. Подозреваемому на вид 20-30 лет, высокий, около 180 см, среднее телосложение, светлые волосы. В тот день на нем были темные спортивные штаны, черная куртка, черные кроссовки с тремя белыми полосками, белые перчатки. Лицо скрывала медицнская маска голубого цвета, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В полиции рассказали, что сейчас заведено уголовное дело за "разбой". Всем, кто знает что-то о преступнике, следует позвонить по телефонам 89277959444, 89397075939 или 020 (102 с мобильного теелфона).

ИСТОЧНИК KP.RU