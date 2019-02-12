Решили, что справится: Шляхтина назначили министром спорта Самарской области

12 Февр. 08:21 2019-02-12T08:21:48+03:00

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Дмитрий Шляхтин продолжит работать в министерстве спорта Самарской области. В понедельник, 11 февраля, стало известно, что он избавился от приставки "врио".

- Дмитрий Шляхтин назначен на должность министра спорта Самарской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее губернатор Дмитрий Азаров заявлял о возможной смене главы минспорта. У него были опасения, что Дмитрий Шляхтин не справится с этой должностью, ведь он еще и возглавляет Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Однако, видимо, в областном правительстве посчитали, что у чиновниках хватит сил тянуть оба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU