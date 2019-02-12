2019-02-12T08:46:48+03:00
Происшествия

Три жительницы Самары фиктивно поставили на учет 189 мигрантов

Преступники брали с иностранных граждан таксу за свои услуги
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В ближайшее время всех 189 мигрантов снимут с учетаВ ближайшее время всех 189 мигрантов снимут с учетаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Недавно к полицейским Самары поступила информация о том, что сотрудники одной из организаций занимаются фиктивной постановкой на учет иностранных граждан. Делали они это за определенную плату.

- Сумма постановки на учет на организацию составляла 3,5 тысячи рублей, на адрес физического лица - 5 тысяч рублей. Регистрация занимала не более 7 дней. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет 189 мигрантов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, незаконной деятельностью занимались три жительницы Самары - выходцы из ближнего зарубежья. Эти женщины подбирали людей, которые за определенную плату соглашались ставить к себе домой на учет иностранных граждан. Также у организации были зарегистрированы 3 фирмы, на адреса которых ставились на учет мигранты. В ходе обысков правоохранители нашли документы иностранцев и уведомления о постановке на учет. В ближайшее время все 189 мигрантов, фиктивно поставленные на учет в Самаре, будут сняты с него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке