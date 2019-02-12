Три жительницы Самары фиктивно поставили на учет 189 мигрантов

12 Февр. 08:46 2019-02-12T08:46:48+03:00

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Недавно к полицейским Самары поступила информация о том, что сотрудники одной из организаций занимаются фиктивной постановкой на учет иностранных граждан. Делали они это за определенную плату.

- Сумма постановки на учет на организацию составляла 3,5 тысячи рублей, на адрес физического лица - 5 тысяч рублей. Регистрация занимала не более 7 дней. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет 189 мигрантов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, незаконной деятельностью занимались три жительницы Самары - выходцы из ближнего зарубежья. Эти женщины подбирали людей, которые за определенную плату соглашались ставить к себе домой на учет иностранных граждан. Также у организации были зарегистрированы 3 фирмы, на адреса которых ставились на учет мигранты. В ходе обысков правоохранители нашли документы иностранцев и уведомления о постановке на учет. В ближайшее время все 189 мигрантов, фиктивно поставленные на учет в Самаре, будут сняты с него.

ИСТОЧНИК KP.RU