Пошла на "красный": в Самаре 14-летняя девочка угодила под колеса иномарки
В Самаре правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в воскресенье, 10 февраля, в 16:20 на Волжском проспекте. Там под колеса иномарки угодила 14-летняя девочка.
- 37-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson сбил пешехода на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского. Девочка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Она находилась в сопровождении мамы, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
После наезда на девочку иномарка продолжила движение и врезалась в Renault Logan под управлением 44-летнего водителя. В результате случившегося пострадала только несовершеннолетняя. Ее с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU