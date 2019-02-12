Пошла на "красный": в Самаре 14-летняя девочка угодила под колеса иномарки

12 Февр. 09:14 2019-02-12T09:23:14+03:00

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В Самаре правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в воскресенье, 10 февраля, в 16:20 на Волжском проспекте. Там под колеса иномарки угодила 14-летняя девочка.

- 37-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson сбил пешехода на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского. Девочка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Она находилась в сопровождении мамы, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После наезда на девочку иномарка продолжила движение и врезалась в Renault Logan под управлением 44-летнего водителя. В результате случившегося пострадала только несовершеннолетняя. Ее с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU