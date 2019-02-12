2019-02-12T09:40:39+03:00
Происшествия

В Самаре женщина вместе с друзьями организовала подпольное казино

Силовики разоблачили незаконную игорную деятельность, сейчас правоохранители ищут всех организаторов
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас расследование преступления продолжаетсяСейчас расследование преступления продолжаетсяФото: Михаил ГОРЮНОВ
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8 февраля следователи возбудили уголовное дело на местную жительницу. Самарчанку подозревают в организации незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования и интернета.

- Установлено, что подозреваемая действуя в сговоре с другими людьми, чьи личности еще не установлены, в помещении на проспекте Кирова сделали подпольный игорный клуб и проводили там азартные игры для горожан. Для этого использовалось специальное оборудование, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, сотрудники которой помогли выявить преступную деятельность.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Материалы по преступлению находятся в производстве следственного отдела Промышленного района. Стражи порядка выясняют, кто и каким образом помогал злоумышленнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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