Впервые за пределами Московской и Ленинградской областей: в Самаре прошел детский турнир по флаг-футболу

12 Февр. 09:41 2019-02-12T09:56:05+03:00

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В Самаре в субботу, 9 февраля, состоялся заключительный этап турнира «Зима 2019» по флаг-футболу среди детей. Это первые масштабные соревнования по этому виду спорта, которые прошли за пределами Московской и Ленинградской области. В рамках турнира состоялось 12 игр в двух возрастных группах: 2010-2008 и 2007-2005 г.р.

- Проведение всероссийского турнира в Самаре важно для развития этого спорта в регионе. Мы продолжим устраивать мероприятия, которые собирают спортсменов и тренеров со всей России, чтобы обмениваться с ними опытом, соревноваться и тренироваться вместе. Такие мероприятия дают возможность понять уровень игры команд, найти талантливых ребят, которых в будущем можно вызвать в сборную для участия в международных соревнованиях. Жаль, что подобные турниры в большинстве своем опираются на самофинансирование. Спонсоры сейчас не охотно идут на контакт, т.к. спорт молодой и неизвестный. Но пара компаний все же помогла нам, выделив финансы и ресурсы, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» президент федерации американского футбола Самарской области Никита Давыдов.

По результатам трех этапов во взрослой возрастной категории две самарские команды «Беарс» и «Медведи» заняли 4 и 5 места соответственно. Призерами турнира стали «Спортшкола №77», «Спартанцы» (обе – Москва) и «Северный Легион» (Луга). В детской возрастной категории победил «Северный Легион», «Спартанцы» и «Спортшкола №77» стали вторыми и третьими.

Справка КП

Флаг-футбол – версия американского футбола. Главное отличие – вместо того, чтобы сбить игрока соперника, команда должна сорвать флаг или ленточку с футболиста, который владеет мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU