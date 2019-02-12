Самарцев, которые попали под отключение из-за аварии на Ленина, переведут на резервную схему подачи тепла

12 Февр. 09:59 2019-02-12T09:59:31+03:00

Порыв на теплотрассе произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На месте происшествия уже работают сотрудники ПТС

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Специалисты Предприятия тепловых сетей приступили к ремонту поврежденного участка теплосети диаметром 500 мм, которое было выявлено утром во вторник, 12 февраля, на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко.

- Мы огородили место повреждения. Сейчас ведется подготовка к земляным работам. Все дома, которые попали в зону отключений, будут переведены на резервную схему подачи тепла, - сообщили теплоэнергетики.

В настоящее время на месте аварии работают 16 специалистов ПТС и 11 единиц техники. Завершить ремонт поврежденного участка планируется до конца сегодняшнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU