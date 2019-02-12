В конкурсе Social Impact Award 2019 будет номинация «Ростелекома»

12 Февр. 10:10 2019-02-12T10:10:27+03:00

За пять лет в программе участвовали более 4 тысяч человек

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«Ростелеком» учредил номинацию «Интернет для лучшего мира» в рамках программы развития молодежного социально значимого предпринимательства Social Impact Award (SIA). Специальную премию «Ростелекома» получит инициатива, которая решает социальные или экологические проблемы с помощью интернет-технологий.

Программу SIA реализует центр поддержки социальных инноваций Impact Hub Moscow с 2014 года. За пять лет в программе участвовали более 4 тысяч человек из 105 городов России. 86 команд получили экспертную поддержку, а победители — 1,7 млн рублей на запуск бизнес-проектов и доступ к инвестициям.

Программа состоит из трех этапов: конкурс социальных бизнес-проектов, инкубационная программа обучения и наставничество. Финалистов конкурса ждет поддержка компаний-партнеров в разработке прототипа решений и поиске первых клиентов. Четыре победителя получат стартовый капитал для своих проектов. Победитель в номинации «Ростелекома» отправится на международную конференцию, где соберутся призеры SIA из 20 стран. Прием заявок продлится до 15 апреля 2019 года.

Напомним, что в 2018 году победителем стал проект YouTalk — сервис для онлайн-общения с психологом.

«Ежедневно интернет-технологии создают новые возможности для запуска и развития бизнеса, в том числе социально ориентированного. Специальная номинация «Интернет для лучшего мира» поддерживает инновационные проекты, которые соединяют людей в информационном пространстве и решают важные социальные и экологические проблемы», — говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».

«Программа Social Impact Award растет вместе с запросом молодых людей на создание социально значимого бизнеса. В этом году мы в три раза — до 75 — увеличили количество участников инкубатора; у нас появились региональные партнеры в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где пройдут очные встречи участников, — рассказывает о новшествах SIA Екатерина Халецкая, руководитель и сооснователь Impact Hub Moscow. — Мы также добавили открытый онлайн-курс, помогающий предпринимателям определиться с намерениями и составить качественную заявку, и расширили работу с наставниками для финалистов, чтобы поддерживать развитие проектов после инкубатора».

В программе SIA 2019 года организаторы учли результаты исследования потребностей молодых предпринимателей. Подробная информация об этапах SIA, экспертах и участниках прошлых лет опубликована на сайте программы.

ИСТОЧНИК KP.RU