В Самаре бывший сантехник, испугавшись лишения прав, погасил полумиллионный долг по алиментам

12 Февр. 10:19 2019-02-12T10:20:30+03:00

Мужчина перестал перечислять деньги на содержание детей после увольнения с работы

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Судебные приставы Кировского района Самары возбудили исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина накопил перед своими детьми долг в 561 тысячу рублей и не спешил его погашать.

- Изначально деньги на содержание детей списывались с получаемого мужчиной дохода. Через некоторое время он уволился с работы, где трудился сантехником, и алименты платить перестал, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы пригрозили самарцу, что если он не погасит свой долг, то его могут лишить водительских прав и запретить выезды за границу. Сразу после этого мужчина «вспомнил», сколько задолжал своим детям, и поспешил полностью погасить долг.

ИСТОЧНИК KP.RU