2019-02-12T16:19:54+03:00
Происшествия

Они дрались стульями: представители ФСИН рассказали, кто виноват в драке и пожаре в колонии

Также Ольга Гальцова рассказала, что трое человек выпрыгнули из окна, но стекла разбили еще раньше, чтобы спастись от задымления
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Руководство ФСИН рассказали, что произошло в ИК 5Руководство ФСИН рассказали, что произошло в ИК 5
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О последствиях конфликта и предполагаемых зачинщиках драки в ИК - 5 рассказал замначальника УФСИН по Самарской области Игорь Третьяков. Он отметил, что все проходило на третьем этаже в помещениях, где располагался первый отряд. Сначала завчзаласьдрака, потом кто-то поджег матрсы. Трое человек выпрыгнули из окна, другие дрались табуретками. Именно из-за этого постарадавшие получили серьезные травмы.

- Правовую оценку всем участникам событий даст следствие. Сегодня одного осужденного подозревают в том, что он зачинщик конфликта, еще двое признали в поджоге матрасов и избиении других осужденных, - отметил Игорь Третьяков.

Также ни Игорь Третьяков, ни уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова не подтвердили, что в колонии применяются пытки или царит слишком жестокая атмосфера. Все пострадавшие - а их 16 человек - сейчас находятся в медицинских заведениях. У одного из потерпевших черепно-мозговая травма, он содержится в больнице им. Пирогова. О конфликте сейчас они, пословам Игоря Третьякова, уже не беспокоятся, он отметил, что " на их лицах улыбки".

Игорь Третьяков о ЧП в исправительной колонии 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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