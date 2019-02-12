Они дрались стульями: представители ФСИН рассказали, кто виноват в драке и пожаре в колонии
О последствиях конфликта и предполагаемых зачинщиках драки в ИК - 5 рассказал замначальника УФСИН по Самарской области Игорь Третьяков. Он отметил, что все проходило на третьем этаже в помещениях, где располагался первый отряд. Сначала завчзаласьдрака, потом кто-то поджег матрсы. Трое человек выпрыгнули из окна, другие дрались табуретками. Именно из-за этого постарадавшие получили серьезные травмы.
- Правовую оценку всем участникам событий даст следствие. Сегодня одного осужденного подозревают в том, что он зачинщик конфликта, еще двое признали в поджоге матрасов и избиении других осужденных, - отметил Игорь Третьяков.
Также ни Игорь Третьяков, ни уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова не подтвердили, что в колонии применяются пытки или царит слишком жестокая атмосфера. Все пострадавшие - а их 16 человек - сейчас находятся в медицинских заведениях. У одного из потерпевших черепно-мозговая травма, он содержится в больнице им. Пирогова. О конфликте сейчас они, пословам Игоря Третьякова, уже не беспокоятся, он отметил, что " на их лицах улыбки".
Игорь Третьяков о ЧП в исправительной колонии 5.
ИСТОЧНИК KP.RU