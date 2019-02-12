2019-02-12T10:51:15+03:00
Общество

Следователи займутся долгами тольяттинского кирпичного завода перед сотрудниками

В СУ СК по региону направили материалы проверки по факту соблюдения трудового законодательства
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На данный момент перед работниками погасили долг в 4,7 млн рублейНа данный момент перед работниками погасили долг в 4,7 млн рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Власти Самарской области отчитались о ходе погашения долгов по зарплате сотрудникам тольяттинского кирпичного завода. Напомним, на начало января этого года задолженность предприятия перед своими работниками составляла 6,2 млн рублей, что стало причиной забастовки.

- Погашение долгов идет еженедельно с 16 января. На данный момент работникам выплатили уже 4,7 млн рублей — это долги по зарплате за октябрь, ноябрь и частично за декабрь 2018 года, - сообщили в министерстве труда Самарской области.

По состоянию на 8 февраля задолженность по зарплате в организации составила 3,2 млн рублей — частично за декабрь прошлого года и аванс за январь этого года. Очередная выплата денег работникам завода намечена на пятницу, 15 февраля.

Как отмечают в министерстве, Государственная инспекция труда региона провела проверку соблюдения трудового законодательства на заводе. В итоге было решено привлечь руководство предприятия к административной ответственности. В настоящее время материалы проверки направили в СУ СК по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке