Следователи займутся долгами тольяттинского кирпичного завода перед сотрудниками

12 Февр. 10:51 2019-02-12T10:51:15+03:00

На данный момент перед работниками погасили долг в 4,7 млн рублей Фото: Архив "КП"

В СУ СК по региону направили материалы проверки по факту соблюдения трудового законодательства

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Власти Самарской области отчитались о ходе погашения долгов по зарплате сотрудникам тольяттинского кирпичного завода. Напомним, на начало января этого года задолженность предприятия перед своими работниками составляла 6,2 млн рублей, что стало причиной забастовки.

- Погашение долгов идет еженедельно с 16 января. На данный момент работникам выплатили уже 4,7 млн рублей — это долги по зарплате за октябрь, ноябрь и частично за декабрь 2018 года, - сообщили в министерстве труда Самарской области.

По состоянию на 8 февраля задолженность по зарплате в организации составила 3,2 млн рублей — частично за декабрь прошлого года и аванс за январь этого года. Очередная выплата денег работникам завода намечена на пятницу, 15 февраля.

Как отмечают в министерстве, Государственная инспекция труда региона провела проверку соблюдения трудового законодательства на заводе. В итоге было решено привлечь руководство предприятия к административной ответственности. В настоящее время материалы проверки направили в СУ СК по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU