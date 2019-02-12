В Самарской области пенсионер на лыжах хотел помочь увязшему в снегу сыну и провалился в полынью

12 Февр. 11:08 2019-02-12T11:08:48+03:00

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Вечером в понедельник, 11 февраля, в Кинельском районе Самарской области понадобилась помощь двоим мужчинам. Один из них увяз на снегоходе в снегу, а другой, отправившись его спасать, провалился в полынью.

- 41-летний мужчина застрял на снегоходе в снегу в 9 км от села Покровка. Его 68-летний отец отправился на лыжах ему на помощь, но сам попал в полынью. Он сумел выбраться на лед, но начал сильно замерзать, - рассказали в ПСС Самарской области.

Спасатели оказали пенсионеру необходимую помощь, а затем отправились вызволять его сына. Как выяснилось, транспортное средство провалилось в полутораметровый снег и вытащить его без спецтехники было невозможно. В итоге спасатели эвакуировали обоих мужчин в село Покровка, а снегоход решили вызволить на следующий день. Что касается пострадавших, то от медицинской помощи они отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU