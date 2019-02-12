Следователи начали проверку после получения двумя самарцами ожогов из-за аварии на теплосети

12 Февр. 11:29 2019-02-12T13:17:29+03:00

Сейчас пострадавшие находятся в больнице

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В Самаре правоохранители начали доследственную проверку по факту аварии на теплосети на проспекте Ленина, в результате которой получили ожоги ног двое мужчин.

- В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Представители Предприятия тепловых сетей, в свою очередь, отметили, что готовы оказать пострадавшим всю необходимую помощь. И напомнили о правилах безопасности вблизи теплосетей.

-Около мест, где ведутся работы, нужно соблюдать правила безопасного поведения и не заходить за предупредительные ограждения, - прокомментировали в компании ПТС.

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ИСТОЧНИК KP.RU